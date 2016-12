Selena Gomez da record, è la prima a superare i 100 milioni di follower su Instagram

Attualmente, l'ex fidanzata di Justin Bieber ha scelto di allontanarsi dai riflettori per guarire dalla depressione, effetto collaterale del lupus. L'infiammazione ha come conseguenza principale la comparsa di macchie sulle pelle e la popstar ha annullato gli ultimi concerti del tour mondiale "Revival" per potersi curare.



Anche il suo profilo Instagram è fermo da qualche settimana (l'ultima immagine pubblicata risale a metà agosto), ma nell'ultimo mese la Gomez ha comunque continuato ad attrarre nuovi adepti social. Non è la prima volta che Selena infrange un record: qualche tempo fa, a poche ore dalla condivisione di un'immagine della nuova campagna della Coca Cola, l'ex-fidanzata di Justin Bieber era infatti stata la prima ad incassare ben quattro milioni di "mi piace".