Secondamarea, il loro inno alla natura nasce da "Petrolio"

"'Slow' è il nostro disco più viscerale, autentico, personale – raccontano i Secondamarea – è un grande inno alla vitalità della lentezza, del gustare, dell'osservare, del fare secondo natura. Dodici canzoni per raccontare il nostro modo di esistere, forse. Queste dodici canzoni sono nate relativamente in fretta, dettate da un impulso quasi primigenio, da un bisogno e da un'urgenza che da tanto tempo albergavano in noi. Viviamo da più di dodici anni nella piccola Isola del Giglio dell'Arcipelago toscano e ciò ci ha permesso di misurarci con la nostra natura più essenziale, selvatica, primitiva. Autentica, dunque. Cantare in chiave pop/folk la nostra nuda natura, semplice e senza scudi, anche nella critica sociale, nella visione iperrealista del mondo contemporaneo, è stata la cosa più facile e spontanea. Come respirare, appunto".