Sebastien Thiery, nudo sul palco dei Moliere per i diritti dei precari

12:54 - In Francia gli attori sono rimasti in mutande. Anzi, senza nemmeno quelle. Come ha dimostrato la clamorosa protesta dell'attore Sebastien Thiery nel corso della serata dedicata ai premi Moliere. Il comico si è presentato sul palco completamente nudo per i diritti dei precari nel mondo dello spettacolo. In platea anche il ministro della Cultura, Fleur Pellerin, più volte inquadrata, tra il divertito e l'imbarazzato.

Per Thiery il nudo non è un problema, dal momento che a teatro sta recitando in una commedia intitolata "Due uomini tutti nudi". In questo caso si è messo nei panni (si fa per dire) di un sindacalista impegnato a difendere lo statuto dei precari dello spettacolo. Thiery ha rivendicato l'applicazione dello statuto non solo ai costumisti e ai tecnici, ma anche agli attori.