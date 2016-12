Sean Penn, passione con Leila: baby fidanzata e figlia d'arte

Sean Penn per la sua fuga romantica ha scelto Oahu, la stessa isola che quasi tre anni fa aveva visto sbocciare l'amore con Charlize Theron. Una scelta discutibile, ma che a Leila non importa affatto. Attraverso il suo profilo Instagram la ragazza condivide le foto in costume tra le acque tropicali e spunta anche uno scatto insieme al suo Sean, che risale a qualche giorno fa.



Chiusi in un piccolo studio di registrazione, uno a fianco all'altra, i due sono concentrati su un nuovo progetto lavorativo "Oggi registiamo l'audiolibro di Pappy Pariah, Bob Honey: Who Just Do Stuff" Che sia stata proprio la voce calda e suadente di Penn a farla capitolare?