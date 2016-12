Sean Penn: "Le polemiche sull'incontro con El Chapo ignorano il mio vero scopo"

Sean Penn ha rotto il silenzio dopo il suo viaggio in Messico per incontrare il signore della droga El Chapo . L'attore ha rilasciato un'intervista alla Cbs dicendo di avere un "terribile rimpianto". Sulle critiche ricevute per l'articolo: "Ho il rimpianto che le polemiche su questa vicenda abbiano oscurato quello che era il mio vero scopo ossia quello di contribuire al dibattito sulle politiche per la lotta alla droga".

Penn è convinto di aver ottenuto l'incontro con il capo del cartello di Sinaloa perché non è un giornalista tradizionale: "Non siamo più intelligenti della Dea e degli 007 messicani. Abbiamo solo avuto un contatto grazie al quale siamo stati in grado di avere un invito".



Il narcotrafficante rischia ora una condanna a morte negli Stati Uniti. Se verrà estradato, verrà sottoposto a vari tribunali in diversi Stati, tra cui il Texas, dove è prevista la pena capitale. Invece l'attore premio Oscar è indagato dalle autorità messicane per la sua intervista esclusiva.