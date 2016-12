Sean Penn, il figlio Hopper svela: "Voleva chiamarmi Steak perché ama la carne"

Per fortuna l'ex signora Penn non gli permise di dare questo nome al bambino, convincendo l'attore a ripiegare su Hopper. "E' per Dennis Hopper, mio padre era suo amico e lo adorava. Quando lo dissero io feci un salto nella pancia, invece di scalciare. Così optarono per questo nome".



Il 22enne ha esordito come attore diretto dal padre in "The Last Face", anche se all'inizio non gli interessava apparire nel film. "Volevo fare l'assistente di produzione ma mio padre mi chiese di recitare. Rifiutai perché sono molto timido; non so come si recita. Ma poi mi disse che sarei stato pagato e allora accettai. Dopo il primo giorno di lavoro mi ero già appassionato".