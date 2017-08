Se il ragionier Fantozzi fosse un cartone animato giapponese

La comicità di Paolo Villaggio nei panni del celebre ragionier Fantozzi associata ai film d'azione degli anni Settanta, il tutto mischiato con l'anime di fantascienza Cowboy Bebop. Si tratta della clip realizzata dall'utente di YouTube Nicolo per immaginare un'ipotetica sigla dei film dell'attore scomparso questa mattina a Roma in versione giapponese. Come commenta lo stesso autore del video: "Dopo aver assistito allo sbarco di don Matteo e Montalbano nelle televisioni giapponesi, ho cercato di immaginare in quei termini anche l'universo fantozziano..." Ne risulta un mix perfetto tra le scene di Fantozzi, le grafiche e la musica dello storico anime di fantascienza andato in onda tra il 1998 e il 1999.