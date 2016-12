29 ottobre 2014 Scuola Milanese, riparte la kermesse dedicata a Milano e ai suoi autori 15 serate di musica, poesia, cultura e molto altro con grandi ospiti come Gino e Michele, Ferruccio De Bortoli, Eugenio Finardi... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:06 - Riapre i battenti Scuola Milanese, rassegna di musica, poesia, narrazione, ma anche cucina, giornalismo, politica, economia, arte... dedicata a Milano. Un progetto ideato e fortemente voluto da Carlo Fava, Claudio Sanfilippo, Folco Orselli e Gianluca Martinelli, prodotto da Paolo Franchini e reso possibile grazie all'ospitalità della Salumeria della Musica di Max Genchi. Quindici serate, a partire dal 23 ottobre, per raccontare la città, per cantarla, leggerla, ascoltarla e riviverla attraverso le testimonianze di chi c'era e di chi c'è.

E allora, dopo il grande successo della scorsa stagione riecco salire sul palco grandi chef, jazzisti, giornalisti, poeti e scrittori, comici e cantanti, ognuno con la propria Milano da raccontare. Dopo il successo della scorsa stagione, che ha visto tra gli ospiti il sindaco Giuliano Pisapia, l'attore Ferruccio Soleri e Antonio Lubrano e Antonio Cornacchione, solo per citare alcuni tra i tanti saliti sul palco della Salumeria, Scuola Milanese replica. Perché per raccontare Milano ci vuole più di una stagione.

La formula rimane la stessa, due o tre ospiti a puntata e una scelta ragionata, attenta e originale, degli argomenti da trattare. Il 6 novembre risate garantite con Gino e Michele in "Milano che ride e si diverte", poi sarà la volta di "Milano e i dané" e di "Milano sotto il cielo dei bar". Faranno visita alla scuola, la Milano dell’informazione, con Ferruccio De Bortoli, quella dei grandi chef con Gualtiero Marchesi, quella della canzone con Eugenio Finardi, dell'economia con Andrea Sironi, rettore dell'Università Bocconi e molti altri ancora.



Sul palco, a scrivere ogni sera una colonna sonora nuova, ritroviamo i tre cantautori storici della Scuola, Carlo Fava, interprete di un rinnovato teatro canzone tra il jazz, canzone d’autore e musica classica; Claudio Sanfilippo, cantautore con echi tra il Brasile e il folk e una finissima scrittura poetica e Folco Orselli, grande interprete di atmosfere rock blues, forte carica comunicativa, splendido raccontatore di storie in musica. Tre artisti, tre stili diversi, tre modi di fare musica e raccontarla. Saranno loro a regalare le suggestioni musicali che accompagneranno le tante storie, serata dopo serata.



E sono loro insieme a Gianluca Martinelli gli autori di un cd in uscita il 6 novembre, Scuola Milanese appunto, una raccolta di canzoni originali e di rifacimenti di pezzi della tradizione, da Lucio Dalla a Gianfranco Manfredi, passando per un milanese doc come Enzo Jannacci con "Si vede" o "Poveri cantautori" di Jannacci. Un cd per ricordare, per rivivere... un “compito” della Scuola Milanese da portare a casa insieme ad un pezzetto di città.