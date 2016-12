Scomparsa Misty Upham, l'attrice de "I segreti di Osage County"

11:55 - Dal 6 ottobre non si hanno più notizie dell'attrice americana Misty Upham, che nella commedia "I segreti di Osage County" interpretava la governante Johnna. Il 12 ottobre la polizia di Auburn (cittadina vicino a Seattle) ha ricevuto una chiamata dal suo appartamento, in cui si denunciava un tentato suicidio, ma "una volta giunti sul posto se n'era già andata" ha spiegato il comandante Steve Stocker al magazine "People".

Sul profilo Facebook della Upham il padre ha pubblicato un comunicato, precisando che non crede affatto che la figlia si sia tolta la vita. "Voglio chiarire le circostanze che riguardano la sparizione di Misty. Non è vero che Misty era stressata per i soldi o la carriera. La sua carriera andava benissimo. Come padre non ho paura che si suicidi, temo invece che possa esserle successo qualcosa o che qualcuno possa averle fatto del male".



La Upham, nel 2012, ha interpretato anche un piccolo ruolo nel film di Quentin Tarantino, "Django Unchained".