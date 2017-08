Si è spenta a Parigi, all'età di 79 anni, l'attrice francese Mireille Darc . Fu un'icona del cinema d'oltralpe negli anni Sessanta e Settanta e per quindici anni fu compagna di Alain Delon, al fianco del quale girò 13 film. Il marito Pascal Desprez ha confermato la notizia, precisando che si è spenta dopo essere stata tre giorni in coma. L'attrice era già stata ricoverata nel settembre 2016 per due emorragie cerebrali.

L'INCONTRO CON DELON - Nella sua lunga carriera la Darc ha lavorato con registi importanti come Georges Lautner e Jean-Luc Godard, ma il cinema si lega indissolubilmente alla sua vita privata nel 1969. Sul set di "Addio Jeff" diretto da Jean Herman incontra Alain Delon, che sarà uno dei grandi amori della sua vita. Lo affianca anche nei successivi film "Borsalino" (1970), "Borsalino & co" (1974), "Esecutore oltre la legge" (1974) e "Per la pelle di un poliziotto" (1981).



IL FILM-SCANDALO - Intanto partecipa anche ad altri film come "Le grand blond avec une chaussure" (1972) di Yves Robert, a fianco del comico Pierre Richard. L'abito indossato sul set, con una profonda scollatura sulla schiena, all'epoca destò scandalo lanciandola come uno dei sex symbol degli anni Settanta.



GLI ULTIMI ANNI - La relazione con Delon finì nel 1983, quando la Darc si legò a Pierre Barret, giornalista e direttore dell`emittente radiofonica francese Europe 1, scomparso nell'88. Tornerà al cinema da regista nell'89, con "La Barbare", per uno dei suoi ultimi lavori.