Scialpi operato al cuore e il marito attacca: "Per lo Stato sono un perfetto sconosciuto"

Giovanni Scialpi si è sottoposto a un intervento al cuore e durante il periodo di degenza non ha potuto contare sulle cure del marito Roberto Blasi, sposato lo scorso agosto a New York. "Giovanni in ospedale e io che sono suo marito sono per la sanità e per lo Stato un perfetto sconosciuto! Ecco la situazione italiana e l'importanza di far passare la legge sulle unioni civili. Perchè di civiltà si tratta!", ha scritto il manager sui social.