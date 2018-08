La graduatoria prende in considerazione i proventi delle star compresi tra l'1 giugno 2017 e l'1 giugno 2018. La celebre rivista di economia e finanza americana ha stabilito così che la Johansson ha soffiato il primo posto a Emma Stone, che dopo "La La Land" e l'Oscar per la miglior attrice chiuse il 2017 davanti a tutte le colleghe. Ma nel 2018 è cambiato tutto e la Stone non è neanche nelle migliori dieci.



Jennifer Lawrence è la prima dopo il podio con 18 milioni di dollari, seguita da Reese Wintherspoon con 16,5 milioni, Mila Kunis con 16. Al settimo posto si piazza Julia Roberts con 13 milioni, davanti a Cate Blanchett con 12,5 e Melissa McCarthy con 12. Chiude la top ten la Wonder Woman Gal Godot con 10 milioni.



Intanto Scarlett Johansson riprenderà l'iconico ruolo della Vedova Nera in "Avengers 4", che uscirà nel 2019, e inoltre la Marvel ha annunciato che la regista Cate Shortland dirigerà il primo film dedicato interamente all'ex spia russa.