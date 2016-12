10 febbraio 2015 Scarlett Johansson, lingerie vintage e look Anni Settanta a pochi mesi dal parto L'attrice posa per W Magazine e, dopo la nascita della figlia Rose, racconta la sua prima esperienza da mamma e i suoi progetti futuri Tweet google 0 Invia ad un amico

13:15 - Scarlett Johansson posa in lingerie vintage e con un look Anni Settanta per "W Magazine". La rivista dedica la sua cover alla star, che racconta le sue impressioni sulla maternità e sulla prima figlia Rose, nata lo scorso settembre. “Non è come avevo pensato che fosse, ma ora non riuscirei a immaginarmela diversamente”, rivela la Johansson che, a pochi mesi dal parto, appare in grande forma.

Una frangetta biondo platino, gli occhi marcati di nero e il corpo magro fasciato da un body di seta. E' uno degli scatti del numero di marzo di W Magazine, che vede Scarlett Johansson protagonista. Nell'intervista, l'attrice ha parlato non solo della prima esperienza da mamma, con Rose, la bimba avuta dal marito Romain Dauriac e della quale non ha ancora diffuso nessuna fotografia. La Johansson si è soffermata anche sui progetti professionali futuri, raccontando che, dopo il successo in Lei di Spike Jonze, dove compare solo con la sua voce, vorrebbe cimentarsi con un doppiaggio di un cartone animato. Intanto la star tornerà nelle sale italiane il prossimo aprile con Avengers: Age of Ultron, secondo capitolo della saga targata Marvel, dove interpreta la Vedova Nera.