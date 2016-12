Scarlett Johansson, la più "ricca" al botteghino e unica donna nella top ten

Battute colleghe dal calibro di Cate Blanchetta, Julia Roberts e la stessa Cameron Diaz, Scarlett è stata nominata quindi l'attrice con il più alto introito al botteghino, ma non solo, anche la più giovane, con una cifra pari a 3,3 miliardi di dollari, incassati solo negli Stati Uniti nel corso della sua carriera nei 37 film totali da lei interpretati.



Per trovare un'altra donna in classifica dobbiamo scendere fino alla 19° posizione dove si piazza Cameron Diaz. Molto più in basso si trovano Helena Bonham Carter, Cate Blanchett, Julia Roberts, Elizabeth Banks, Emma Watson e Anne Hathaway.



Tra gli attori maschi invece in testa c'è Harrison Ford, dall'alto dei suoi 9 milioni di dollari, seguito da Samuel L. Jackson con 4,7 miliardi e Morgan Freeman, 4,4 miliardi.



Tra i tanti film interpretati dalla bella e bionda Johansson i più "remunerativi" sono sicuramente stati quelli dedicati ai supereroi Marvel, da “Iron Man 2” a “Capitan America” e “The Avengers”, ma anche il film del 2014, “Lucy” diretto da Luc Besson e interpretato anche da Morgan Freeman e Min-sik Choi in cui ha il ruolo di una ragazza con sconfinati poteri mentali.

L'attrice ha da poco completato le riprese di Ghost in the Shell.



Questa la classifica dei primi dieci:

Harrison Ford (4,9 miliardi),

Samuel L. Jackson (4,7 miliardi),

Morgan Freeman (4,4 miliardi),

Tom Hanks (4,3 miliardi),

Robert Downey, Jr. (3,9 miliardi),

Eddie Murphy (3,8 miliardi),

Tom Cruise (3,6 miliardi),

Johnny Depp (3,3 miliardi),

Michael Caine (3,3 miliardi)

Scarlett Johansson (3,3 miliardi).