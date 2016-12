Scarlett Johansson festeggia 30 anni di talento e bellezza

Dopo il debutto con Robert Redford, Scarlett spicca a 19 anni con il ruolo in "Lost in translation", il film di debutto di Sofia Coppola e l'anno dopo Peter Webber la voleva nel suo "La ragazza con l'orecchino di perla". A vent'anni dunque Scarlett Johansson aveva già dimostrato ampiamente il suo talento tanto da essere poi diretta dai più grandi registi: Woody Allen in "Match Point" e "Vicky Cristina Barcelona", Brian DePalma in "Black Dahlia", Christopher Nolan in "The Prestige", Luce Besson nel recentissimo "Lucy". Poi sono arrivati i film della Marvel, "Iron Man" e "The Avenger", ma forse il film con il quale ha dimostrato al meglio tutte le sue qualità di attrice è stato "Lei" di Spike Jonze. Nel film, uscito l'anno scorso, la Johansson interpreta la voce digitalizzata di un telefonino. Un'interpretazione solo vocale, che le ha fatto ottenere il Premio alla Migliore Attrice alla Festa del cinema di Roma.



La maternità non l'ha fermata nemmeno per un giorno e ora nell'agenda di Scarlett ci sono altri tre titoli: "Hail, Caesar!" dei fratelli Coen, la versione motion capture de "Il libro della giungla" e un film dedicato a Black Widow, il personaggio che ha interpretato nei film della Marvel, "Iron Man" e "The Avengers".



Il compleanno sarà festeggiato in privato. L'attrice è molto gelosa della sua privacy. Lo ha dimostrato soprattutto con la recente gravidanza: nessun annuncio pubblico, nemmeno quando il suo stato interessante era ormai palese, e nessun comunicato ufficiale della nascita della bambina.