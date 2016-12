Scarlett Johansson e il divorzio da Ryan Reynolds: "A volte subentra la competizione"

Una relazione nata nel 2007, quella tra tra le due ex baby star, convolati a nozze nel 2008 e insieme fino al divorzio, siglato nel 2011. Una relazione, che però pare aver lasciato l'amaro in bocca alla Johansson, che senza citare l'ex ha fatto capire di essersi infilata in un rapporto a senso unico: "Tanto tempo fa nella mia vita c'era qualcuno perennemente indisponibile, ma così magneticamente indisponibile", ha detto l'attrice. "Devi raggiungere il tuo punto di rottura, tagliare il cordone nel momento in cui ti dici: 'Mi sono persa. Perchè sono qui, fuori da un bar, all'1.30 di notte, a mandare sms mentre i miei amici sono dentro? O a prendere un taxi in un orario assurdo solo per vederlo? Questa non sono io'. Questo è il momento in cui rompere. Altrimenti si rifarà vivo e continuerà a succhiarti il sangue".



Dopo il divorzio da Reynolds, risposatosi nel 2012, nell'ottobre 2014, Scarlett Johansson ha sposato il mercante d'arte francese Romain Dauriac, poco meno di un emse dopo dalla nascita della loro prima figlia Rose Dorothy.