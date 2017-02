Scarlett Johansson, dopo due divorzi ammette a Playboy: "La monogamia non è naturale"

Tornata single da qualche mese dopo la separazione da Romain Dauriac, Scarlett Johansson ha rivelato a "Playboy" le sue idee sulla monogamia: "Penso che l'idea del matrimonio sia molto romantica; è una bella idea, davvero, e nella pratica può essere una cosa molto bella. Ma non credo che sia naturale essere persone monogame. Potrei essere condannata per questo, ma credo che la monogamia richieda lavoro. Un sacco di lavoro".

La star è rimasta sposata due anni con il giornalista francese e precedentemente era convolata a nozze con Ryan Reynolds nel 2008. La protagonista della saga degli Avengers ha parlato a ruota libera al mensile di amore, matrimonio e maternità.



Ancora a proposito di monogamia ha detto: "Il fatto che sia un tale lavoro per tante persone dimostra che non è naturale. È qualcosa che rispetto molto e a cui ho partecipato ma va completamente contro l'istinto di guardare al di là". Non rinnega il matrimonio: "ssere sposati è diverso dal non esserlo, anche se qualcuno ti dice il contrario. È una bella responsabilità, bella ma una responsabilità". Un parte imporante della sua vita rimane la sua bambina, Rose Doroth: "L'essere incinta e il dare la vita è un'esperienza davvero profonda. Ma anche il fatto di arrendersi all'evidenza che con i bambini devi lasciar andare le tue aspettative e che non si può avere sempre il controllo della situazione ti cambia molto".