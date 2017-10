Scandalo Weinstein, il produttore rompe il silenzio: "Devastato, ho perso miei cari"

Lo scandalo che ha travolto Harvey Weinstein fa tremare Hollywood portando allo scoperto quello che pare essere stato un modus operandi abituale del co-fondatore di Miramax e The Weinstein Company.



Intanto Hillary Clinton ha annunciato che donerà i fondi ricevuti da Weinstein in campagna elettorale, ribadendo di essere rimasta scioccata dalle accuse al potente produttore di Hollywood. "Non avevo alcuna idea di come agisse nella vita privata", assicura, nonostante si dica che molte persone vicine a Weinstein sapessero. Weinstein aveva raccolto per i democratici 1,5 milioni di dollari, secondo i dati dell'ultima campagna elettorale.



Dopo la rivelazione del New York Times, star famosissime, dopo aver taciuto per anni, a turno stanno rivelando che l'ormai ex re mida di Hollywood che una volta poteva condizionare le loro carriere, ha tentato di approfittarsi di loro. Ultime in ordine di tempo, la ex top model, Cara Delevigne e l'ultima "Bond girl" Lea Seydox.

Delevingne ha postato su Instagram un’immagine con la scritta "Don’t be ashamed of your story, it will inspire others" (“Non vergognarti della tua storia, ispirerà altre persone"), raccontando poi di essere sfuggita al tentativo di Weinstein d'attirarla in un incontro sessuale a tre. "Stavamo parlando e all'improvviso mi saltò addosso sul divano", racconta invece la Seydoux al Guardian, rievocando il periodo della produzione del film "Spectre". La star francese sbugiarda soprattutto coloro che oggi mostrano di cadere dalle nuvole nel jet set: "Tutti sapevano chi era Harvey e nessuno ha fatto nulla... per decenni".