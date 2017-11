Scandalo molestie sessuali, Kevin Spacey cacciato dal set di Ridley Scott

La decisione, fanno sapere, è stata presa in accordo tra la Scott Free Production, che fa capo al regista Ridley Scott, e la Imperative Entertainment, le due società che stanno producendo il film per la Sony Pictures. Pieno sostegno anche da quest'ultima.



Cancellato il volto di Spacey anche da tutte le iniziative e i prodotti di marketing per promuovere la pellicola. Il problema sarà ora rispettare la scadenza, visto che mancano solo sei settimane alla prevista uscita del film. E' l'ennesima tegola su Kevin Spacey dopo le accuse di molestie sessuali che gli stanno piombando addosso nelle ultime settimane. La prova in questa pellicola, secondo chi aveva visto le scene già girate, avrebbero potuto condurre Spacey alla vittoria nel premio Oscar 2018.