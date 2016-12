Scala poco mondana e i vip entrano dall'ingresso secondario

16:04 - Si preannunciava una prima poco mondana con pochi politici, Renzi e Napolitano assenti, e qualche personaggio da red carpet, ma niente più. Si sperava che la Scala riservasse sorprese e invece, tra contestazioni fuori dal teatro e ospiti che entrano dall'entrata secondaria, va in scena una prima un po' sottotono. Arrivano per assistere a Fidelio Valeria Marini, Alfonso Signorini, Roberto Bolle, Mario Monti, Andrea Pirlo...

Arrivano alla spicciolata gli ospiti vip e i politici. ''Spero che questo grande evento dia un messaggio di speranza per tutti'', ha detto il presidente di Confcommecio Carlo Sangalli. Oltre a Sangalli ad assistere a Fidelio ci sono diverse personalità, tra cui l'amministratore delegato di Expo 2015 Giuseppe Sala, il presidente del tribunale di Milano Livia Pomodoro e l'architetto Mario Botta. ''E' l'occasione giusta per salutare il direttore Daniel Barenboim - ha spiegato Sala -, un grande maestro e un grande intellettuale''.



Entrando al Teatro alla Scala di Milano, la sceneggiatrice Sabina Negri, ex moglie del leghista Roberto Calderoli, si e' fatta fotografare con le mani incatenate da un gioiello. ''Voglio protestare contro l'odio razziale - ha spiegato - e per la liberta' di informazione, che manca in Italia''.



''E' una grande emozione essere qui, si tratta di un evento importante che da' lustro a tutta Italia'': lo ha detto la showgirl Valeria Marini che si è fatta fotografare insieme allo stilista John Richmond.