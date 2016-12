Scala, "Fidelio" di Ludwig van Beethoven apre la nuova stagione del teatro

11:30 - E' il giorno della prima al Teatro alla Scala di Milano con "Fidelio" di Ludwig van Beethoven, diretto da Daniel Barenboim e regia di Deborah Warner. L'opera è stata accolta positivamente alla prova generale e all'anteprima Under 30. Piace la scenografia che riproduce una struttura industriale dismessa con elementi quotidiani come il mocio per lavare il pavimento e ferro da stiro. Politici, vip e qualche contestazione fuori dal teatro.

L'opera ha per protagonista una moglie coraggiosa. "Fidelio" è un titolo etico, legato agli ideali di libertà dell’illuminismo francese. Nobili e plebei sono uniti nella comune sete di giustizia contro le angherie del potere. Per una volta che la moglie di un desaparecido vince la sua battaglia contro un infido tiranno, la gioia collettiva è davvero "senza nome", come si canta in scena. Beethoven fa iniziare l'opera come una commedia per poi crescere sul piano drammatico e musicale fino al finale trionfale.



INFORMAZIONI: "Fidelio", opera in due atti. In scena il 7, 10, 13, 16, 20 e 23 dicembre. Inaugurazione Domenica 7 dicembre alle ore 18. Prezzi Platea - 2.000 euro Palco - da 2.000 a 500 euro Galleria - da 350 a 50. Per tutte le altre rappresentazioni prezzi da 250 a 15 euro. Infotel: 02-72003744 www.teatroallascala.org