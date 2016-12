Scala, applausi per addio Barenboim

00:31 - Con tredici minuti di applausi calorosi e una standing ovation il pubblico della Scala ha salutato e ringraziato Daniel Barenboim che questa sera ha concluso la sua avventura come direttore musicale del teatro milanese con il "Fidelio" di Beethoven. Al rinfresco organizzato in suo onore il maestro ha voluto ringraziare "non solo coro e orchestra ma tutti". Se qualche problema c'è stato è stato di tipo "logistico" ha detto.