Sbarca in Italia il Mark Morris Dance Group con l'Excursions Tour 2014

12:58 - Il celebre Mark Morris Dance Group, una delle principali compagnie di danza contemporanea americana, sbarca in Italia con tre tappe del suo Excursions Tour 2014, che partiranno da Verona il 31 ottobre. Definito dal Time come "il coreografo più prodigiosamente dotato dell'era post-Balanchine”, Mark Morris torna in Europa ad incantare il pubblico con la raffinatezza delle sue coreografie eseguite su coinvolgenti musiche dal vivo.

Vincitore di numerosi premi internazionali e fondatore del White Oak Dance Project insieme a Mikhail Baryshnikov, Morris ha elaborato un programma che comprende “Words”, il suo nuovo lavoro, e una serie di iniziative educative che fanno di danza e musica gli strumenti per promuovere un proficuo scambio culturale. Per portare il tour su scala internazionale, la compagnia newyorkese si è sdoppiata in MMDG West e MMDG East: la prima con tappe in USA, Scozia, Italia e Svizzera, la seconda con esibizioni in Cambogia, Timor Est e Taiwan. Le due parti si riuniranno a metà novembre per le date di Pechino.



Queste le tappe italiane:



31 ottobre e 1 novembre 2014 – Verona, Teatro Ristori

4 novembre 2014 – Genova, Teatro Carlo Felice

8 novembre 2014 – Lugano, Palazzo dei Congressi