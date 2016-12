Sara X, che artista! La modella interpreta Mozart... con il seno

08:43 - Ogni mezzo è buono per avvicinare il pubblico alla musica classica. La performer e modella americana Sara X ha quindi deciso di utilizzare il proprio corpo, in particolare il prosperoso decolleté, per rileggere una delle arie più famose di Mozart. Sulle note di "Eine kleine Nachtmusik" (piccola serenata), Sara X ha fatto danzare i seni a tempo con la musica regalando un'esibizione da standing ovation.