Sara Gilbert e Linda Perry neomamme: è nato il figlio Rhodes

13:14 - L'attrice Sara Gilbert e la cantante Linda Perry sono diventate genitori. L'indimenticata interprete di Darlene Conner nella sitcom degli Anni Novanta “Pappa e ciccia”, oggi 40enne, ha dato alla luce il suo terzo figlio, il primo con la ex leader delle 4 No Blondes, sposata un anno fa. Il piccolo si chiama Rhodes Emilio Gilbert Perry. A dare l'annuncio, Julie Chen, collega della Gilbert alla conduzione del programma della CBS “The Talk”.

"La nostra Sara e sua moglie Linda Perry sono orgogliosamente diventate mamme”, ha annunciato in tv la Chen, precisando che “Sara è in congedo di maternità. Ha partorito durante il fine settimana. Sia la madre che il bambino stanno bene". Felicitazioni da tutto il cast di The Talk, compresa Sharon Osbourne, che si è congratulata con la coppia via Twitter.



Sara Gilbert ha altri due figli dalla precedente relazione con la produttrice Allison Adler: Levi Hank, nato 11 anni fa e partorito dalla Adler, e Sawyer, nata nel 2007 e partorita dalla Gilbert. Conclusa la relazione con la Adler, durata 10 anni, l'attrice ha intrapreso il legame con la Perry nel 2011.



Sara Gilbert è la sorella di Melissa e Jonathan, attori de La casa nella prateria. Ha alle spalle una lunga carriera come attrice in serie tv di successo. Non solo il ruolo di Darlene in Pappa e ciccia, interpretato per 9 anni e 219 episodi, ma anche partecipazioni a Twins, E.R., Will&Grace, The Big Bang Theory, Grey's Anatomy.



Linda Perry, 49 anni, raggiunse la fama all'inizio degli Anni Novanta con le 4 Non Blondes. Un successo repentino e devastante per il gruppo, che dopo aver pubblicato il primo album Bigger, Better, Faster, More!, nel 1993, si sciolse. La Perry, che dopo ha tentato una meno felice esperienza da solista per poi fondare la band Deep Dark Robot, ha mantenuto popolarità sulla scia del successo conquistato cantando What's up?, hit poi diventata un classico. Tra le collaborazioni che la Perry ha realizzato negli anni c'è anche quella con Giusy Ferreri, per la quale ha scritto i brani La scala e Cuore assente, contenuti nell'album d'esordio Gaetana.