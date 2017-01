Santeria Live, sold out per Marracash e Guè Pequeno

E’ partito con una serie di sold out in prevendita "Santeria Live", l’atteso tour di Marracash e Guè Pequeno che, dopo i primi appuntamenti a Padova, Torino e Milano, vede esauriti i biglietti anche per la data del 4 febbraio al Vox Club di Nonantola (Mo). E' caccia agli ultimissimi biglietti per le date di chiusura del tour a Roma, Atlantico il 18 febbraio e per il gran finale a Milano, Alcatraz del 20 (dopo le date del 31 gennaio e 1 febbraio).