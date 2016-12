6 novembre 2014 Santa Margaret: la band tra Aldo, Giovanni e Giacomo e il vinile "Riderò" contenuto nella colonna sonora del film "Il ricco, il povero e il maggiordomo" mentre esce già il vinile del primo Ep Tweet google 0 Invia ad un amico

15:36 - Santa Margaret è la band che ha trionfato al Coca Cola Summer Festival 2014 con il brano "Riderò" tratto dall'Ep d'esordio "Il suono analogico cova la sua vendetta Vol.1". La canzone è contenuta nella colonna sonora del nuovo film di Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo, "Il ricco, il povero e il maggiordomo" nelle sale dall'11 dicembre. La band si distingue anche nel panorama musicale italiano per aver pubblicato già un vinile.

“Il suono analogico cova la sua vendetta Vol.1” è disponibile solo in vinile, in free digital download e su tutte le piattaforme streaming. L’ep è composto da cinque brani più un b-side strumentale registrati interamente in analogico, su nastro a 24 tracce, usando solo strumenti vintage, nessun campionamento e nessuno strumento Midi. "Registrare su nastro a 24 tracce – raccontano i Santa Margaret – ti pone nella condizione mentale del “buona la prima”, perché è molto più difficile correggere un errore, o fare dei copia/incolla di parti come si fa con il computer. Devi arrivare in studio già con le idee molto chiare su tutte le parti e gli arrangiamenti, e non puoi neanche sovraincidere troppe volte sullo stesso nastro perché rischi di compromettere la qualità della registrazione. Abbiamo fatto parecchi mesi di sala prove per arrivare pronti alle registrazioni".



Nessuna operazione nostalgia, ma un modo per riscoprire il piacere dell’ascolto senza fretta del vinile. Sul lato A i brani “Riderò”, “La strada”, “Insonnia”, “Comincia tu”, “Oltre al limite”. Sul lato B un’unica traccia strumentale di 20 minuti, “…e il digitale trema”, suonata interamente live in studio e registrata in presa diretta senza alcuna sovraincisione.