Sandra Bullock è la più bella del mondo

14:53 - Il magazine americano "People" non ha dubbi: "Sandra Bullock è la donna più bella del mondo" e le dedica la cover. L'attrice 50enne, già premio Oscar, è anche una delle star più pagate di Hollywood e si gode l'ambito riconoscimento dopo tante delusioni, soprattutto amorose. Attualmente single, ha adottato il piccolo Louis, che è la sua priorità. Il segreto del successo? "Faccio quello che amo". E minimizza il riconoscimento: "E' ridicolo".

Dopo la fine del matrimonio con Jesse James, nel 2010, per i numerosi e ripetuti tradimenti, Sandra si è buttata anima e corpo sul lavoro. E proprio in uno dei periodi più neri della sua vita è arrivato l'Oscar come Miglior attrice non protagonista per il film "The Blind Side".



Nata il 26 luglio 1964 ad Arlington in Virginia, debutta nel mondo del cinema nel 1993. La fama arriva l'anno successivo con Keanu Reeves in "Speed": "Mi dicevano di non farlo, che era solo un film su un autobus", ha raccontato. Adesso sta lavorando a una pellicola con l'amico George Clooney che il figlio Luis considera un vero e proprio "modello di padre". Senza uomini la Bullock si gode il suo periodo d'oro. Che non sia proprio questa la formula vincente?