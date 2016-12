Sandra Bullock, biondissima sul set

09:08 - Colpo di testa per Sandra Bullock che sul set di "Our Brand Is Crisis" - prodotto dall'amico George Clooney - ha abbandonato la sua chioma corvina in favore del biondo. Nel film interpreta Calamity, una politica americana coinvolta nelle elezioni boliviane del 2002, e per esigenze di copione si è dovuta schiarire i capelli. Un look insolito per l'attrice, che anche in versione bionda è più intrigante e sensuale che mai.

Una carriera in ascesa per la Bullock, recentemente eletta da "Forbes" attrice più pagata dello showbiz con 51 milioni di dollari. Dopo il pluri-premiato "Gravity" l'attrice è ora alle prese con un ruolo impegnativo per "Our Brand Is Crisis", che porta sul grande schermo i retroscena delle elezioni boliviane che nel 2002 incoronarono presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.