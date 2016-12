Sandra Bullock adotta un altro figlio: ecco la piccola Laila

"Louis ha avviato questo percorso. Sapevo che Laila era spaventata e tutto quello che volevo era farle sapere che io e Louis saremo sempre qui", ha detto Sandra Bullock, raccontando il cammino che l'ha condotta all'adozione della bimba originaria della Louisiana, prelevata da un orfanotrofio dopo un lungo avvicinamento non privo di ostacoli.



"In uno degli incontri con la bambina, sono stata seguita da un fotografo che ha poi cercato di rivendere una foto in tutto il mondo – ha raccontato la star – Mi sono ripromessa di proteggerla da cose del genere, anche legalmente, e ho inseguito gli avvocati affinché mantenessero la sua privacy". Per lo stesso motivo, solo un paio di mesi fa, l'attrice smentì le indiscrezioni sulla possibile adozione di un secondo bambino, che già circolavano da mesi a Hoolywood, affermando: "C'è un solo bambino nella mia famiglia ed è Louis".



Sandra Bullock, premio Oscar nel 2010 per "The Blind Side", ha scelto di raccontare a "People" la sua esperienza di due volte mamma adottiva per sensibilizzare gli americani sul tema, in considerazione degli oltre 400 mila bambini che ancora vivono senza famiglia, in strutture protette.



Il servizio fotografico che accompagna l'intervista è stato realizzato da Bryan Randall, fotografo da qualche tempo fidanzato con l'attrice 51enne, sposata dal 2005 al 2010 con il costruttore Jesse James.