San Valentino al cinema tra amore, erotismo e sociale

11:20 - Se "Cinquanta sfumature di grigio" si prepara a fare il pieno al botteghino, le offerte al cinema per il weekend di San Valentino non mancano. Oltre alla pellicola a sfondo erotico che vede come protagonisti Dakota Johnson e Jamie Dornan, si aggiungono infatti film importanti come "Selma", "Timbuktu", "Whiplash" e "Romeo & Juliet". Insomma, la contro-programmazione non manca.

50 SFUMATURE DI GRIGIO - di Sam Taylor-Johnson con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eloise Mumford, Luke Grimes, Jennifer Ehle, Victor Rasuk, Marcia Gay Harden, Max Martini, Rachel Skarsten, Dylan Neal, Anthony Konechny, Callum Keith Rennie

Tormentata storia d'amore tra il misterioso uomo d'affari Christian gray dallo sguardo d'acciaio e la giovane reporter Anastasia Steele che ne subisce il fascino e anche le tendenze sado-maso in chiave soft. Il sesso è coreografia per arrivare al vasto pubblico potenziale, l'amore fa da pretesto all'esibizionismo, ma l'effetto a sensazione è già garantito dagli oltre tre milioni di copie vendute dal libro.



SELMA - di Ava DuVernay con Tim Roth, David Oyelowo, Giovanni Ribisi, Cuba Gooding Jr., Oprah Winfrey, Carmen Ejogo, Tessa Thompson, Alessandro Nivola, Tom Wilkinson

La controversa "marcia della libertà" che il reverendo Martin Luther King capeggiò nel 1965 in Alabama per protestare contro la discriminazione razziale è la pagina di storia che viene raccontata (con scrupolo di veridicità) per raccontare lo scontro tra due Americhe: quella del Presidente Johnson e quella libertaria di King. Pestaggi, cariche di polizia, richiami alla non violenza gandhiana, mobilitazione di artisti e di gente comune che nella cittadina di Selma vide il simbolo di un cambiamento possibile. In diretta dal festival di Berlino e nel segno di una nuova regista che farà strada.



TIMBUKTU - di Abderrahmane Sissako con Ibrahim Ahmed e Toulou Kiki

La metafora del pacifico Kidane che finisce sotto il giudizio dei fondamentalisti che si sono impadroniti della città-simbolo del Sahara e che lo vogliono condannare per il delitto del pastore Amadou. Tra paradossi e orrori veri, Sissako sceglie la via dell'ironia per raccontare come una cultura pacifica e ancestrale possa venire sfigurata dall'eccesso di una via al Corano che porta a distruggere una memoria storica. Candidato all'Oscar, applaudito a Cannes, arriva finalmente anche in Italia il piu' importante film africano degli ultimi anni. Una vera gioia per gli occhi e per il cuore.



WHIPLASH - di Damien Chazelle con Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, Paul Reiser, Austin Stowell, Jayson Blair, Kavita Patil, Kofi Siriboe, Jesse Mitchell

E' ancora un ragazzo con la passione della musica il giovane batterista Andrew Neyman che approda alla scuola di musica in cui spera di trovare la strada dell'arte. Il durissimo scontro con l'inflessibile professore Terence Fletcher metterà a dura prova la sua vocazione. Rivelatosi al Sundance un anno fa, in corsa da outsider per l'Oscar, già vincitore al Golden Globe, il film è la migliore promessa del cinema indipendente americano.



ROMEO & JULIET - di Carlo Carlei con Douglas Booth, Hailee Steinfeld, Paul Giamatti, Damian Lewis, Ed Westwick, Stellan Skarsgard, Natascha McElhone, Kodi Smit-McPhee, Tom Wisdom, Christian Cooke, Lesley Manville, Tomas Arana, Laura Morante, Simona Caparrini, Leon Vitali, Matt Patresi, Nathalie Rapti Gomez

Arriva in tempo utile per la festa degli innamorati (San Valentino) la nuova versione super-romantica della più celebre storia d'amore dell'Europa scespiriana. Alle prese con un cast molto americano e tutte le convenzioni del miglior cinema in costume, Carlei non si discosta dal testo originale ma introduce varianti post-moderne che riecheggiano l'opera pop di Baz Luhrman sullo stesso tema. L'insanabile conflitto tra Montecchi e Capuleti crea un legame d'amore e di morte tra i rampolli delle due famiglie, Romeo e Giulietta appunto. Fino al punto in cui l'amore supera anche la morte.