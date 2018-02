Samuel Hope, melodia e voce per le nude emozioni di "Carried Away"

"La grande musica deve essere una buona melodia e una bella voce". A dirlo è Samuel Hope , nativo di New York, polistrumentista e appassionato di tromba classica e jazz. L'artista pubblica il singolo di debutto, " Carried Away ", che Tgcom24 vi presenta in anteprima.

“Anche se quella 'voce' è uno strumento, come la tromba per Louis Armstrong" Samuel Hope, affiancato da Pete Davis (New Order, Björk, Dido), Sally Herbert (Muse, Robbie Williams) e con il produttore Mike Hedges hanno creato un album dell'anima pop intitolato "Other Man".



Il video di accompagnamento del regista Christoph Varga è un bellissimo one-shot di una donna che si alterna tra abbracciare e poi combattere queste emozioni polarizzate mentre passano dentro e fuori dalla sua consapevolezza, mentre la voce di Samuel Hope irradia passione e frustrazione in pochi minuti di totale vulnerabilità.