12 dicembre 2014 Salve le armi sul set, a Roma si può girare l'ultimo 007 Un emendamento del governo sposta l'obbligo di verifiche a dicembre 2015: le produzioni di film e fiction d'azione tirano un sospiro di sollievo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:18 - Sui set italiani si potranno ancora usare le armi. Così anche le scene del nuovo film di James Bond "Spectre" che saranno girate a Roma sono salve. Slitta infatti a fine 2015 l'obbligo di sottoporre le armi sceniche a verifiche tecniche a spese proprie. Le produzioni di film e fiction d'azione tirano dunque un sospiro di sollievo.

L'Anica, associazione dell'industria cinematografica, aveva lanciato l'allarme contro l'emendamento presentato dal governo alla legge di Stabilità. E ora la proposta depositata in commissione Bilancio al Senato slitta di un anno, salvando così molte produzioni italiane e internazionali, come appunto 007.



Entro il 31 dicembre 2015 le armi da fuoco per uso, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova. Nei film, per questione di verosimiglianza, si sono sempre usate armi vere modificate dalle stesse fabbriche di armi che certificavano che gli spari sarebbero stati a salve. Ma secondo le armerie la modifica alla legge rende impossibile la certificazione e da questo arriva il blocco totale.