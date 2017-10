Salvador Sobral collegato a un "cuore artificiale" in attesa di trapianto

Continua il periodo difficle per Salvador Sobral. Il vincitore dell'Eurovision 2017 è ricoverato da oltre un mese a Lisbona per gravi problemi cardiaci. Da quanto riferisce la stampa portoghese, è stato collegato a un "cuore artificiale", una macchina esterna che garantisca il corretto ricambio del sangue mentre è in attesa di un trapianto. Si tratta di una soluzione temporanea perché le condizioni non peggiorino durante la ricerca di un cuore compatibile.