Salma Hayek, un topless per François: "Mio marito è l'uomo perfetto"

Salma Hayek ha conosciuto il marito nel 2006. Un amore travolgente quello dell'attrice di origini libanesi per il miliardario francese, dal quale nel 2007 ha avuto l'unica figlia Valentina Paloma. "Magari da giovane avessi saputo che avrei incontrato quest'uomo perfetto", dice la Hayek, raccontando di non essere stata particolarmente fortunata in amore. "Ero molto preoccupata e sono uscita con persone con le quali non sarei dovuta uscire. Cominci a perdere le speranze e vedi cose fantastiche negli uomini sbagliati – spiega - Ho anche incontrato tipi in gamba, ma mi sarebbe piaciuto dire a me stessa: 'Hey, stai calma. Avrai un marito fantastico che ti adorerà'".



Il vento è poi cambiato per la bella messicana, che ha sposato il suo "uomo perfetto" nel 2009 e da allora non se ne separa mai. "Non stiamo mai lontani per lunghi periodi – rivela l'attrice – nemmeno da Valentina sto lontana per più di due settimane".



Insomma, la famiglia prima di tutto, prima anche della carriera, che la Hayek rivela di aver pensato di abbandonare, dopo la nascita della figlia. A farla desistere, il marito François Pinault: "Mi ha detto 'Non sopporto ragazze pigre in casa. Non è quella la donna che ho sposato. Non mi privare del tuo lavoro, non hai ancora mostrato al mondo il meglio di te". Un discorso convincente. Salma Hayek, impegnata sul fronte dei diritti umani, imprenditrice di una linea di cosmetici e regista, tornerà al cinema in veste di doppiatrice ne Il Profeta, adattamento animato del best seller di Khalil Gibran, di cui è anche produttrice.



Le foto di Allure esaltano la bellezza dell'attrice, che, a 48 anni, confessa di non essersi mai rifugiata in un ritocchino, nonostante qualche cattivo consigliere: "Da giovane mi hanno detto: 'Dovresti cominciare col botox'. Hanno cercato di propinarmi l'idea che se lo avessi fatto allora, poi non mi sarebbero venute le rughe. Ringrazio Dio per non averli ascoltati". Gli unici consigli che la Hayek pare ascoltare sono solo quelli dell'adorato marito.