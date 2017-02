Sale la febbre da Oscar, arrivano al cinema gli ultimi film candidati

Si avvicina il grande evento dei premi Oscar 2017 , che si svolgerà nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Anche in Italia le antenne sono orientate sulla serata americana con l'uscita in sala di due forti contendenti alle statuette. "Moonlight" di Barry Jenkins con otto candidature e un Golden Globe già vinto è lo sfidante numero uno di "La La Land" . L'altro è "Manchester By the Sea" con il duo di attori protagonisti Casey Affleck-Michelle Williams .

"Moonlight" è una vera sorpresa: si è rivelato al festival di Toronto e subito dopo alla Festa di Roma. E' un racconto di formazione black che segue il passaggio dall'adolescenza all'età adulta di un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi malfamati di Miami ma circondato da affetti, amicizie e complicità inattese.



"Manchester By the Sea" è invece candidato a sei premi Oscar. Il regista Kenneth Lonergan, che è stato sceneggiatore di "Gangs of New York" e "Terapie e pallottole", qui sorprende con un'ode alla lentezza della vita che non ne nasconde le pieghe amare e i dolori segreti. Protagonista un idraulico che alla morte del fratello si deve far carico del nipote sedicenne mentre cerca di trovare un lavoro dopo essere costretto a ritornare nella sua città natale, Boston.