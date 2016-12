Saint Motel: "Balliamo con Raffaella Carrà"

12:49 - E pensare che la popolarità dei Saint Motel in Italia è scoppiata grazie al video "My Type" diretto da Sam Winkler che omaggia lo storico programma tv "Milleluci". Il cantante A/J Jackson prende il posto di Adriano Celentano al fianco di Raffaella Carrà nel famoso balletto di "Prisencolinensinainciusol". Il brano è incluso nell'Ep omonimo che contiene sei tracce in tutto fra garage e dream pop e infarinature jazz.

"Sam ci ha mandato la clip originale sovrapposta all'audio della nostra canzone e ci ha sorpreso come il balletto fosse in perfetta sincronia - spiega Jackson - non si può volere una partner di ballo migliore di Raffaella! Conoscevamo 'Milleluci' per una performance di Mina e per le sue coreografie, che sono di assoluto culto nei social media".



I testi sono ispirati da influenze cinematografiche: "Molte canzoni mostrano una prospettiva in terza persona, come in un film". La band tornerà live in Italia a marzo: il al Tunnel di Milano; 12 all'Orion di Roma; 13 al Vox Club di Nonantola e infine il 14 al New Age Club di Roncade.