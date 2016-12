26 gennaio 2015 SAG Awards, trionfa "Birdman" e Julianne Moore fa il bis dopo i Golden Globe L'associazione che rappresenta gli attori americani premia il film di Inarritu e la protagonista di "Still Alice". Micheal Keaton battuto da Eddie Redmayne Tweet google 0 Invia ad un amico

09:42 - Va a "Birdman" il premio per il miglior cast ai 21.mi SAG Awards, il riconoscimento consegnato dallo "Screen Actors Guild" (l'associazione degli attori americani) ai migliori performer di film e serie tv. Delusione per Micheal Keaton. Il premio per miglior attore è andato infatti a Eddie Redmayne ("La teoria del tutto"). Miglior attrice protagonista, Julianne Moore per la sua interpretazione in "Still Alice".

Un solo premio per "Boyhood". L'acclamato film di Richard Linklater ha conquistato il riconoscimento per miglior attrice non protagonista, vinto da Patricia Arquette. Miglior attore non protagonista J.K.Simmons per "Whiplash". Tra le serie televisive, premiato il cast di "Downton Abbey", per le serie drammatiche, e quello di "Orange is the new black", come miglior serie comica.



Premio speciale alla carriera per Debbie Reynolds, che si è presentata con la figlia Carrie Fisher, la nota principessa Leila di Guerre Stellari, in questi giorni sul set per il nuovo episodio della saga.



I SAG Awards sono ritenuti indicatori attendibili in vista degli Oscar. Molti membri del l'associazione fanno infatti parte anche degli Academy Awards, per cui i vincitori del premio sono considerati favoriti per la vittoria dell'ambita statuetta.



Ecco tutti i premiati della serata:



MIGLIOR CAST: "Birdman"



MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA: Eddie Redmayne – “La teoria del tutto”



MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA: Julianne Moore – “Still Alice”



MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA: J.K. Simmons – “Whiplash”



MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: Patricia Arquette- “Boyhood”



MIGLIORE CAST DI STUNT: “Unbroken”



MIGLIOR CAST IN UNA SERIE TV DRAMMATICA: "Downton Abbey"



MIGLIOR CAST IN UNA SERIE TV COMICA: "Orange is the new black"



MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE TV DRAMMATICA: Kevin Spacey - "House of cards"



MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE TV DRAMMATICA: Viola Davis - "le regole del delitto perfetto"



MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE TV COMICA: William H. Macy - "Shameless"



MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE TV COMICA: Uzo Aduba "Orange is the new black"



MIGLIOR ATTORE IN UN FILM TV E MINISERIE: Mark Ruffalo - "The normal heart"



MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM TV E MINISERIE: Frances McDormand - "Olive Kitteridge"



MIGLIOR CAST DI STUNT IN UNA SERIE TV: "Games of Thrones"