Sacha Baron Cohen, red carpet in mutande con sexy modelle

Look alla Oasis, mutande e pistola. Sacha Baron Cohen non si smentisce mai e alla prima londinese del suo film "Grimsby" ha sfidato il freddo presentandosi sul red carpet in slip. Come ha ammesso l'attore stesso, alla fine è riuscito a "congelarsi". E con lui le sexy modelle che in costume lo hanno accompagnato. Ma ne è valsa la pena. Obiettivo raggiunto: ha calamitato i flash e ora tutti parlano della nuova pellicola.