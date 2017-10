Ryan Reynolds e Andrew Garfield, bacio sulle labbra dopo la sconfitta

Bacio a sorpresa per Ryan Reynolds e Andrew Garfield, che hanno dato spettacolo dalla platea dei Golden Globe. Mentre il collega Ryan Gosling ritirava la statuetta come miglior attore protagonista Reynolds, candidato nella stessa categoria per il ruolo in "Deadpool", si è 'consolato' con l'amico invece che con la moglie Blake Lively. Un romantico labbra contro labbra per festeggiare la sconfitta e - perché no - rubare la scena al vincitore