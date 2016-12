Ryan Gosling mangia cereali in memoria di Richard McHenry

13:11 - Una tazza di cereali per omaggiare chi non c'è più. E' quella che si è mangiato Ryan Gosling per ricordare Richard McHenry, autore di un meme divenuto virale nel 2013, dove l'attore sembrava rifiutare in varie sequenze dei suoi film un cucchiaino di cereali offertogli da McHenry. Il filmmaker scozzese è morto a 27 anni per un osteosarcoma e la star ha voluto ricordarlo con un breve video pubblicato su Vine e un messaggio su Twitter.

"Il mio cuore è vicino alla famiglia e agli amici di Richard McHerny – ha scritto Gosling - Mi sento molto fortunato ad aver fatto parte della sua vita in qualche modo". Nel corso di una chat con i fan, l'11 aprile scorso, l'attore aveva anche scherzato con il filmmaker, rispondendo in maniera ironica a uno suo tweet. "Mi dispiace davvero di aver realizzato quel meme – aveva scritto il ragazzo – Mi perdonerai mai?" La star aveva risposto semplicemente "no", spiegando poi con un ulteriore cinguettio di amare molto i cereali.







IL TRIBUTO DI GOSLING

IL MEME DEL 2013

McHenry aveva scoperto di essere malato nel 2013, poco dopo aver raggiunto la popolarità con il meme intitolato Ryan Gosling non mangerà i suoi cereali.

Ryan Gosling non mangerà i cereali Il video virale realizzato da Ryan McHenry