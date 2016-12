Rutger Hauer: "Quando non recito mi occupo di bambini"

Alla domanda su cosa abbia visto che noi umani non immaginiamo, Rutger Hauer risponde con lo sguardo. Gli occhi azzurri e profondi fanno trasparire mille cose, ma sono lontani i tempi del Roy Batti di " Blade Runner " e l'attore olandese oggi 71enne si occupa sempre di cinema, ma come racconta a Tgcom24, ha una priorità: "Aiutare le donne e i bambini malati di Aids". Per questo ha accettato l'invito di Vittorio Gucci e del progetto, #26motiviperfarearte Junior .

L'appuntamento è allo spazio #26 Art Boat, sull'Alzaia Naviglio Grande, dove Rutger arriva puntualissimo in sella alla sua moto. Il concorso dedicato ai più piccoli e voluto da Gucci gli sta troppo a cuore.

"Ho aderito con entusiasmo a questa iniziativa - racconta - perché ritengo importante usare la forza dell'arte e della creatività per sostenere un importante progetto charity destinato ai bambini meno fortunati. Mi piacerebbe riproporre la stessa formula anche negli Usa". I protagonisti saranno infatti i bambini dai 4 ai 12 anni. Una divertente avventura che, per la prima volta al mondo, vedrà i piccoli artisti coinvolti in un contest artistico ufficiale fino a dicembre.

"Da 16 anni oltre al cinema mi occupo di una associazione benefica - spiega - ho deciso di fare qualcosa di diverso, di rendermi utile non solo con la recitazione. Anche se il cinema resta una mia priorità". Tornando al concorso, durante questo periodo verranno raccolti tutti i disegni effettuati su Il Pannetto Magico e le opere più meritevoli, selezionate da un Comitato composto da personaggi del mondo dello spettacolo, scrittori, psicologi infantili e saranno riprodotte su oggetti, abbigliamento, calzature, accessori e su tutto quello che appartiene al mondo del bambino.

I vincitori saranno inoltre gli artefici ed i testimonial di una raccolta fondi a favore dell'importante Associazione no profit ABIO, l'organizzazione che ogni giorno assiste i bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere. All'evento erano presenti Cristina Buccino, Rakele, vincitrice di Sanremo giovani, Federico Soldati, partecipante del talent show "Italia's got talent", il vice-presidente della Fondazione ABIO Eugenio Bernardi. In commissione anche Alessandro Costacurta, testimone e volontario della Fondazione ABIO.