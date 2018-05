Russell Crowe irriconoscibile, eccolo mentre pettina barba e capelli...

Barba, baffi e capelli folti e ispidi. Russell Crowe ha mandato i social in tilt condividendo un bizzarro video su Instagram in cui appare irriconoscibile mentre si pettina la peluria sul volto e in testa. L'attore australiano, 54 anni, lavora sistematicamente con una spazzola la capigliatura e poi concentra il lavoro di styling su baffi e barba, poi ammicca malizioso ai suoi follower...

Pochi giorni fa Crowe aveva mandato i suoi fan in delirio con uno scatto social da giovane, sbarbato e affascinante. L'evoluzione a uomo barbuto è stata sicuramente di grande impatto sui follower, che si sono scatenati con i commenti. Tra questi in molti hanno suggerito all'attore il prossimo ruolo sul grande schermo: quello di Santa Claus in un film che potrebbe uscire per Natale.



Russell è reduce da un'asta da Sotheby's in cui ha messo in vendita 227 oggetti e cimeli per pagare le spese della separazione dall'ex moglie Danielle Spencer. Dal carro romano all'armatura del 'Gladiatore', le collezioni di chitarre, orologi e gioielli. Bottino? 3 milioni di dollari.

A poche ore dal match Roma-Liverpool poi l'attore australiano ha annunciato via social il suo sostegno al team giallorosso. "Forza Roma!!", ha scritto Crowe su Twitter, infiammando il tifo giallorosso.