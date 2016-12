23 aprile 2015 Rumer Willis confessa: "Avevo una cotta per Ashton Kutcher" La primogenita di Bruce Willis e Demi Moore ha ammesso: "Avevo il suo poster in camera, prima che sposasse mamma" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:57 - Ashton Kutcher conteso da Demi Moore e Rumer Willis? Non proprio, ma la primogenita dell'attrice e di Bruce Willis ha ammesso di aver avuto una cotta per l'ex patrigno, prima che quest'ultimo sposasse la madre: “Avevo il suo poster in camera”, ha raccontato la ragazza, appena 14enne nel 2003, quando i due iniziarono a frequentarsi. “In un primo momento è stato davvero strano, ma poi lui si è dimostrato un bravo patrigno e ho cambiato punto di vista”.

Rumer Willis ha ammesso la sua infatuazione adolescenziale per Ashton Kutcher in un'intervista radiofonica nella quale ha raccontato che il poster dell'attore non è rimasto appeso sulla parete della sua camera molto a lungo, dopo aver scoperto che il suo idolo usciva con mamma Demi: "A un certo punto ho detto a mia sorella: 'Cavolo, devo depennarlo dalla mia lista' - ha spiegato la 26enne Rumer, di soli 11 anni più giovane dell'attore – E' stato come sempre accade quando apri il tuo cuore di adolescente: l'ho strappato via e ne ho appeso un altro".



Demi Moore, 52 anni, e Ashton Kutcher, 37, sono stati sposati dal 2005 al 2013. Rumer è rimasta in buoni rapporti con l'attore anche dopo il divorzio, tanto da averlo contatto per congratularsi dopo la nascita di Wyatt, la figlia avuta dalla nuova compagna (che forse ha sposato in gran segreto pochi mesi), Mila Kunis.



Subito dopo la fine del matrimonio con la star di Jobs e Due uomini e mezzo, Demi Moore fu al centro del gossip dopo essere stata paparazzata in compagnia dell'ex fidanzato di Rumer. Un episodio che pare avesse incrinato il rapporto tra madre e figlia. Di recente, la ragazza, durante lo show tv Dancing with the stars, al quale partecipa come concorrente, è scoppiata in lacrime parlando di come è stato complicato per lei crescere dovendo sostenere il confronto con la bellissima madre. Il quella occasione Rumer aveva anche rivelato di aver pensato di ricorrere alla chirurgia plastica per modificare le sue sembianze "mascoline", allo scopo di far tacere così le critiche.