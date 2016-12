Rufus, una morbida onda ritmica che arriva dall'Australia

Arrivano anche in Italia i Rufus, band australiana già popolarissima in patria e negli Stati Uniti. Il singolo di debutto è "Like An Animal", di cui Tgcom24 vi presenta il video in anteprima. I componenti del gruppo di Sydney (conosciuto anche come Rufus Du Sol) sono il cantante e chitarrista Tyrone Lindqvist, il tastierista Jon George e il batterista James Hunt.