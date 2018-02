Ruffini ci fa anche piangere...racconta la storia di un bambino malato, e si commuove

Paolo Ruffini ci ha sempre fatto ridere, ma non ora. In questa intervista si mette a nudo, racconta del suo docufilm, Resilienza, dedicato a una storia difficile. E' quella di Alessandro Cavallini, morto a soli 14 anni per un neuroblastoma al quarto grado, un tumore pediatrico. Ruffini ne parla, e gli scappa da piangere. Ecco l'intervista