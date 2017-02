Rudolf Nureyev, Gala di danza classica per omaggiare il grande ballerino

Sul palco Bianca Assad che arriva dal Brasile, Dorian Grori, albanese, Viktor Ishchuk ucraino e molti altri giovani talenti rievocheranno il grande mito della danza, condividendo l’emozione di far rivivere una figura leggendaria in una serata davvero speciale, proponendo preziosi frammenti dei tanti balletti del repertorio classico, che Nureyev riprodusse secondo un proprio personalissimo stile ma, allo stesso tempo fedele all’originale. Ecco, dunque in scena “Il Corsaro”, il passo a due di “Diana e Atteone”, il “Don Chisciotte”, il “Il Lago dei Cigni”, “Giselle”, lo “Schiaccianoci” e molti altri.



Nureyev, che ha segnato un'epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza del ‘900 rivivrà sul palcoscenico del Manzoni anche attraverso le parole toccanti che accompagnano un filmato di alcune sue memorabili interpretazioni, un commosso ricordo di Luigi Pignotti, per lunghi anni manager di Nureyev e attualmente Presidente dell’Associazione Rudolf Nureyev, che si propone di diffondere e tutelare il nome e il patrimonio artistico del grande danzatore russo.



Teatro Manzoni

Tel. 02 7636901 www.teatromanzoni.it

PREZZI SPETTACOLO

Poltronissima Prestige € 32,00 - Poltronissima € 28,00 - Poltrona € 22,00 - Under 26 € 15,00