Royal Wedding, i Beckham donano gli abiti per le vittime di Manchester

David Beckham e la moglie Victoria vogliono donare in beneficienza gli abiti che indossavano al Royal Wedding. Il ricavato andrà all'associazione We Love Manchester, che aiuta le vittime dell’attentato terroristico del 22 maggio 2017, dove morirono 22 persone e 250 rimasero ferite. Acquistando un biglietto da 18 sterline (circa 20 euro) si potrà partecipare al sorteggio e vincere l’intero outfit di uno dei due coniugi Beckham.

L’ex capitano del Manchester United ha lanciato l’iniziativa dal suo account instagram, "in supporto dell’incredibile lavoro di We Love Manchester e delle famiglie colpite dall'attacco terroristico dello scorso anno". Lo stesso post è stato pubblicato anche dalla moglie, mentre sulla pagina di Omaze dedicata al sorteggio si legge: "Forse non sei stato invitato al Royal Wedding, ma potresti diventare l’orgoglioso possessore di qualcosa che è stato parte di quel magico giorno. Forse li indosserai per il tuo matrimonio o forse non te li toglierai mai più. Qualunque cosa tu decida di fare con questi bellissimi abiti è una scelta tua".