Roy Paci & Aretuska ritornano in pista, arriva il nuovo disco “Valelapena”

Esce venerdì 29 settembre, il nuovo album di Roy Paci & Aretuska intitolato “Valelapena" , anticipato in radio dai singoli "Tira" e "Revolution". Come afferma lo stesso trombettista: "Un disco che parla di mondi diversi che pur si somigliano, di oceani che sembrano dividere e invece uniscono, perché conoscere l'altro significa non averne paura".

"Valelapena" è un album corale, nato dalla collaborazione tra gli Aretuska e altri compagni di viaggio, tra cui Daniele Silvestri, (autore di due brani, "Tira" e "No Stop"), Deuce Eclipse, il cantante irlandese Ivan Nicolas, Dub FX, Davide Rossi.



Nato nel 1997 dalla mente di Roy Paci, il progetto Aretuska inizia a muovere i suoi passi con un repertorio strumentale (over di gruppi storici della scena ska-rocksteady e standard jazz). Poi dal 2001, con album “Baciamo le mani”, il gruppo pone le basi per un sound che è mix di rocksteady, ska, soul, funk e melodie mediterranee. In venti anni di attività e sei album, senza perdere di vista la tradizione, è in continuo rinnovamento.