Rovazzi vola al cinema, protagonista nel nuovo film di Gennaro Nunziante

Il regista ha presentato il progetto a "Ciné - Giornate di cinema di Riccione", alla convention della Disney, casa che produrrà la pellicola. Senza rivelare nessun dettaglio sulla trama o gli altri interpreti, Nunziante si è limitato a raccontare come è nato il film, in maniera ironica: "Primo ingrediente di un flop sono produttori incapaci e per questo pur di non pagare gli attori mettono i pupazzi nei film. Poi serve anche un protagonista sconosciuto e incapace e in virtù di questo penso di aver trovato la persona giusta in Fabio Rovazzi".